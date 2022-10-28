Колкие замечания: Блиновская раскритиковала работу Собчак после побега

Бизнесвумен Елена Блиновская высказалась о последних событиях в жизни Ксении Собчак. Вот только претензия знаменитости касалась мастерства телеведущей.

Елена Блиновская вспомнила интервью Ксении Собчак с Людмилой Петрановской.

«Пока все обсасывают Собчак, сегодня мне бы хотелось ее спросить скорее, почему она так восхваляемой Петрановской (ничего не имею против) не задала вопрос в последнем интервью про образование. Особенно про то самое, как попугай, повторяя базовое», – написала Блиновская в своем Telegram-канале.

Блиновская упрекнула Собчак в несправедливом обвинении людей. Журналистка с насмешкой комментировала образование Блиновской. А вот психолога Петрановскую не стала осуждать и расспрашивать о дипломах.

«А между тем качества и количества корочек у меня явно побольше будет. И у нее такая же переквалификация на базе филологического факультета», – отметила Блиновская.

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