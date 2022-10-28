Нашла людей, пошла пешком: как Собчак в Литву бежала

Ксения Собчак на днях спешно покинула страну, скрываясь от задержания – она проходит одним из фигурантов дела о вымогательстве денег у чиновников крупной корпорации. Мир ловил ее, но не поймал, и похоже, у звезды все было готово заранее, то есть она просчитала, как, в случае чего, будет бежать за границу.

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Потому что бежать через Беларусь в Литву Собчак решила пешком. Она пересекла границу на погранпосту Видзы по израильскому паспорту, выбрав этот пункт неслучайно – у местных он считается самым быстрым.