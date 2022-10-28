Нашла людей, пошла пешком: как Собчак в Литву бежала

Ксения Собчак на днях спешно покинула страну, скрываясь от задержания – она проходит одним из фигурантов дела о вымогательстве денег у чиновников крупной корпорации. Мир ловил ее, но не поймал, и похоже, у звезды все было готово заранее, то есть она просчитала, как, в случае чего, будет бежать за границу.
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Потому что бежать через Беларусь в Литву Собчак решила пешком. Она пересекла границу на погранпосту Видзы по израильскому паспорту, выбрав этот пункт неслучайно – у местных он считается самым быстрым.
А еще, сообщает «Комсомольская правда», Собчак наняла человека, сопроводившего ее на границе – именно он попал на камеры видеонаблюдения, и все начали гадать, кто же это. Кроме того, на той стороне границы ее явно кто-то ждать, поскольку до населенного пункта пешком идти прилично.
Спланировав, кажется, все до мелочей, Собчак не учла одного – сына Платона она цинично бросила в Москве. Пятилетний мальчик остался, по всей видимости, на бабушку.