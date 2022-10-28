«Вышвырнули»: звезда «Дома-2» Май Абрикосов назвал Даню Милохина распущенным и порадовался за Первый канал

В шоу «Ледниковый период» на Первом канале – изменения в составе. Проект внезапно покинул блогер Даня Милохин. Он заявил, что сам принял решение уйти, поскольку устал и ему уже неинтересно.
Однако, многие уверены, что юношу просто-напросто убрали с проекта из-за волны критики. В частности, на днях режиссер Никита Михалков сетовал, доколе невежественный кумир подростков будет светиться на главной телеканале страны, назвал растением и овощем. Уходу Милохина искренне порадовался блогер Роман Тертишный, наиболее известный как участник «Дома-2» Май Абрикосов.
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«Горжусь Первым каналом. Полностью поддерживаю решение убрать Милохина из шоу «Ледниковый период». Раньше этого молодого человека еще бы и в больницу положили принудительно, мне кажется. Хотя ни одного настоящего артиста я не представляю справляющим нужду на камеру.
Вышвырнули и правильно сделали. Олимпийские чемпионы и тренеры не должны появляться в кадре с распущенным Милохиным, который не знает элементарных норм человеческого поведения. Проект не о деградации», - порадовался блогер в своем Telegram-канале.