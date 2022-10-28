«Вышвырнули»: звезда «Дома-2» Май Абрикосов назвал Даню Милохина распущенным и порадовался за Первый канал

В шоу «Ледниковый период» на Первом канале – изменения в составе. Проект внезапно покинул блогер Даня Милохин. Он заявил, что сам принял решение уйти, поскольку устал и ему уже неинтересно.

Однако, многие уверены, что юношу просто-напросто убрали с проекта из-за волны критики. В частности, на днях режиссер Никита Михалков сетовал, доколе невежественный кумир подростков будет светиться на главной телеканале страны, назвал растением и овощем. Уходу Милохина искренне порадовался блогер Роман Тертишный, наиболее известный как участник «Дома-2» Май Абрикосов.