Королева с волосами до талии: Рианна в платье-бюстье с пайетками впервые за пять месяцев вышла в свет

26 октября Рианна впервые за пять месяцев официально вышла в свет. Она появилась на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда». Певица написала саундтрек к картине. На красной дорожке она предстала в сером платье-бюстье с пайетками.

Наряд со шлейфом и необычным кроем дополнили длинные перчатки. Звезда нарастила волосы до талии. Ее сопровождал возлюбленный A$AP Rocky, который оделся с ней в одной гамме.