Королева с волосами до талии: Рианна в платье-бюстье с пайетками впервые за пять месяцев вышла в свет

Рианна является одной из самых известных певиц в мире. Журнал Forbes ранее признал ее долларовым миллиардером — состояние звезды составлял $1,7 млрд в 2021 году. Примечательно, что она уже несколько лет не выпускала новые треки и не выступала. Однако артистка зарабатывает на своих брендах косметики и одежды.
В этом году Рианна объявила о беременности. Она ломала стереотипы, так как не скрывала, а подчеркивала округлившийся живот. А в мае в Лос-Анджелесе певица родила сына. Пока его имя она скрывает. Артистка также редко появляется на публике. После родов ее критиковали за лишний вес, который она не пыталась прятать.
26 октября Рианна впервые за пять месяцев официально вышла в свет. Она появилась на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда». Певица написала саундтрек к картине. На красной дорожке она предстала в сером платье-бюстье с пайетками.
Наряд со шлейфом и необычным кроем дополнили длинные перчатки. Звезда нарастила волосы до талии. Ее сопровождал возлюбленный A$AP Rocky, который оделся с ней в одной гамме.
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Рианна совершила триумфальное возвращение в мир шоу-бизнеса. Платье подчеркнуло ее постройневшую фигуру. После родов она начинает возвращаться в форму. Напомним, что ранее артистка анонсировала свое возращение на сцену.
Многократная обладательница музыкальной премии «Грэмми» выступит в перерыве Супербоула 2023 года – финального матча Национальной футбольной лиги по американскому футболу.
Сама артистка в социальных сетях опубликовала фотографию с рукой, держащей мяч для американского футбола, и написала «поехали», оригинально сообщив новость. Супербоул состоится 12 февраля 2023 года в Глендейле (штат Аризона, США)
Рианна с возлюбленным. Фото: кадр из трансляции