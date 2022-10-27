«Никакого злорадства»: Бородина переживает за Собчак

После побега Ксении Собчак и уголовного дела о вымогательстве ее бывшая коллега по телепроекту «Дом-2» Ксения Бородина – рассказала о своих чувствах.
Бородина пожалела Собчак. Коллега уехавшей в Литву уверена, что все разрешится без серьезных последствий. Также Бородина переживает за сына Собчак.
«Я вчера наблюдала за всей этой историей с Ксюшей. И, конечно, грустно все это… Никакого злорадства я не испытываю, а только грусть... Жаль, что все так. Но я думаю, что она, как обычно, вырулит, и птица феникс вернется на Родину. В таких ситуациях я все время переживаю за детей», — написала Ксения Бородина в личном микроблоге.
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