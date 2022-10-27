«Никакого злорадства»: Бородина переживает за Собчак

После побега Ксении Собчак и уголовного дела о вымогательстве ее бывшая коллега по телепроекту «Дом-2» Ксения Бородина – рассказала о своих чувствах.

Бородина пожалела Собчак. Коллега уехавшей в Литву уверена, что все разрешится без серьезных последствий. Также Бородина переживает за сына Собчак.