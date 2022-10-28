Канал ТНТ назвал фейками новости о приостановке съемок комедийных шоу

Шокировавшая многих новость о том, что канал ТНТ прекращает снимать свои комедийные шоу из-за бегства популярных комиков за рубеж, оказалась «уткой». Эту информацию опроверг сам телеканал.

Напомним, что в четверг многие СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что после назначения главой ТНТ Тины Канделаки канал решил поменять стратегию и сделать упор на сериалы, а не на шоу-программы.

В связи с этим якобы были приостановлены съемки шоу «Импровизация», «Импровизация. Команды», «Где логика» и «Двое на миллион». «Comedy Баттл», по слухам, тоже перестали снимать, потому что комики разъехались из страны.

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