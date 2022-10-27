Судебное разбирательство: Жанна Эппле задолжала крупную сумму в евро

Артистка Жанна Эппле взяла в долг у подруги еще в 2010 году 154 тысячи евро. Но знаменитость не вернула всю сумму приятельнице.

Теперь подруга Эппле подала на актрису в Тверской суд Москвы. Жанна Эппле должна будет выплатить 204 тысячи евро. А это более 12 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Об этом сообщили в mk.ru.

Истец утверждает, что Эппле занимала у нее деньги на покупку квартиры после расставания с мужем. Вначале Жанна выплачивала долг в рублях и вернула в общей сложности 53 тысячи евро. А потом актриса сослалась на истекший срок давности расписки по кредиту и пропала.

Теперь Эппле ждет судебное заседание 11 ноября.