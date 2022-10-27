По-молодежному: Ирина Пегова отметилась в платье с акцентом на талии и модных ботинках на платформе

А 27 октября Пегова вернулась в Москву. Она поделилась кадром, который сделала в Доме музыки. Актриса покрасовалась у зеркала в платье с акцентом на талии. Наряд цвета сочной травы с асимметричной юбкой. Она дополнила образ модными ботинками с толстой зеленой подошвой. Артистка подчеркнула свои ноги.

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