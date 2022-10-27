По-молодежному: Ирина Пегова отметилась в платье с акцентом на талии и модных ботинках на платформе

Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

Актриса выбрала необычный наряд. Многие поклонники признались, что пришли в восторг.

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Она снялась в разных сериалах и фильмах. Многие зрители ее знают благодаря роли в «Акушерке». Также она не раз участвовала в телевизионных шоу. Артистка демонстрировала свою пластичность на льду и умение танцевать на паркете. Ей удавалось очаровать судей. 

За последний год после съемок «Ледникового периода» Пегова похудела. Она начала также чаще облачаться в романтичные платья с высокой талией. А во время прогулок актриса порой щеголяет в трикотажных костюмах. Она стала подчеркивать достоинства фигуры. 

А 27 октября Пегова вернулась в Москву. Она поделилась кадром, который сделала в Доме музыки. Актриса покрасовалась у зеркала в платье с акцентом на талии. Наряд цвета сочной травы с асимметричной юбкой. Она дополнила образ модными ботинками с толстой зеленой подошвой. Артистка подчеркнула свои ноги. 

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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Ирина. Не так давно она также перекрасила волосы в темный цвет. Многие посчитали, что актриса похорошела. 

«А боты-то, модель последнего выпуска! Класс! Красиво смотрятся!», «Ирина, какие бы ботинки на вас не были, изюминка ваша не в них. Вы обладаете такой харизмой», «Как же шикарно вы выглядите», «Царевна», «Ну очень круто выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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