«Меня понесло»: Евгении Медведевой понравилось ходить перед камерой без одежды

Участница «Ледникового периода» Евгения Медведева посетила шоу «Женский форум». Примечательно, что в ходе беседы с ведущими знаменитость не утаила свою новую страсть.
Евгения вспомнила, как прошла ее съемка для мужского журнала. Медведева стеснялась камеры и своего обнаженного вида. Но после публикации ее фото на обложке фигуристка раскрепостилась.
Теперь спортсменка изучает откровенный танец и не боится оказаться голой перед камерой.
«Это первые мои откровенные фотографии, и я была очень зажата. Но после обложки меня понесло», — заявила Медведева в YouTube-шоу «Женский форум».
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