«Меня понесло»: Евгении Медведевой понравилось ходить перед камерой без одежды

Участница «Ледникового периода» Евгения Медведева посетила шоу «Женский форум». Примечательно, что в ходе беседы с ведущими знаменитость не утаила свою новую страсть.

Евгения вспомнила, как прошла ее съемка для мужского журнала. Медведева стеснялась камеры и своего обнаженного вида. Но после публикации ее фото на обложке фигуристка раскрепостилась.

Теперь спортсменка изучает откровенный танец и не боится оказаться голой перед камерой.