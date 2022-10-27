Опять «звезда Дубая»: Виктория Лопырева в ярком платье вышла в море на яхте

Виктория Лопырева в Дубае

Виктория Лопырева вернулась в Дубай. Фото: соцсети

Российская модель вновь зарабатывает в ОАЭ.

Модель Виктория Лопырева несколько дней назад вернулась из Москвы в Дубай и, похоже, в жарком климате чувствует себя более комфортно. Она впервые приняла участие в индуистском фестивале огней Дивали, повидалась со старыми друзьями, запустила онлайн-шоу по финансовому планированию и выполнила несколько заказов по рекламе.

В четверг вечером блистательная Виктория предстала перед подписчиками в новом ярком платье с принтом и с розовой сумочкой. В таком виде она отправилась на морскую прогулку на яхте.

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Виктория Лопырева в Дубае. Фото: соцсети

Напомним, в начале 2019 года Виктория Лопырева стала мамой. У них с бизнесменом Игорем Булатовым родился сын, которого назвали Марк Лионель — в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси.

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