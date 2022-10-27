Опять «звезда Дубая»: Виктория Лопырева в ярком платье вышла в море на яхте

Модель Виктория Лопырева несколько дней назад вернулась из Москвы в Дубай и, похоже, в жарком климате чувствует себя более комфортно. Она впервые приняла участие в индуистском фестивале огней Дивали, повидалась со старыми друзьями, запустила онлайн-шоу по финансовому планированию и выполнила несколько заказов по рекламе.

В четверг вечером блистательная Виктория предстала перед подписчиками в новом ярком платье с принтом и с розовой сумочкой. В таком виде она отправилась на морскую прогулку на яхте.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».