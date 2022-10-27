«Сказка про Золушку»: Марина Зудина вспомнила знакомство с Олегом Табаковым

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» Марина Зудина рассказала, как впервые встретила Олега Табакова.
Зудина живет без своего возлюбленного с 2018 года. А в 16 лет знаменитость и представить не могла, что станет не только ученицей, но и женой мэтра.
Из-за внешности от Зудиной отказывались известные режиссеры. Но Табаков разглядел в девушке талант.
«Я понимала, что у меня нет связей, некому поддержать, что от этих пяти минут зависит вся моя жизнь, что может исполниться (или не исполниться) моя многолетняя мечта. И на прослушивании я выложилась не на сто, а на тысячу процентов. У меня не было тормозов, меня несло...» — вспомнила Зудина.
«Я отрывалась по полной, и моя энергия «пробила» Олега Павловича! Так со мной произошло невероятное: мне 16 лет, я еще не окончила школу, не получила аттестат, а меня уже фактически зачислили на второй курс ГИТИСа, к самому Табакову! Это же сказка про Золушку...» — призналась Марина в беседе с 7days.ru.
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