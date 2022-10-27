«Сказка про Золушку»: Марина Зудина вспомнила знакомство с Олегом Табаковым

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» Марина Зудина рассказала, как впервые встретила Олега Табакова.

Зудина живет без своего возлюбленного с 2018 года. А в 16 лет знаменитость и представить не могла, что станет не только ученицей, но и женой мэтра.

Из-за внешности от Зудиной отказывались известные режиссеры. Но Табаков разглядел в девушке талант.