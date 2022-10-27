«Звезда недели»: дочка Кудрявцевой и Макарова в кокошнике и «наряде русской красавицы» предстала в садике

Примечательно, что 27 октября хоккеист выложил новые фото. Он заснял Марию в садике. Девочка выступила в русском-народном наряде с кокошником. Она стояла на сцене с грамотой. Дочка Кудрявцевой уже учит английский язык. По всей видимости, она снова делает успехи по этому предмету.

«Звезда недели», – написал Макаров.

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