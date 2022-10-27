«Звезда недели»: дочка Кудрявцевой и Макарова в кокошнике и «наряде русской красавицы» предстала в садике

Лера Кудрявцева с дочкой

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Муж Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото. Он похвастался успехами дочки.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что предпочитает свободное время проводить дома. Блондинка состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария, которой четыре года. После съемок ведущая шоу «Секрет на миллион» спешит домой, чтобы побыть с наследницей.

Однако этой осенью Лера еще больше работает. Она снимается в шоу «Суперстар». Телеведущая демонстрирует новые образы. А в это время Макаров забирает дочку из садика. Иногда он делится кадрами с малышкой. 

Примечательно, что 27 октября хоккеист выложил новые фото. Он заснял Марию в садике. Девочка выступила в русском-народном наряде с кокошником.  Она стояла на сцене с грамотой. Дочка Кудрявцевой уже учит английский язык. По всей видимости, она снова делает успехи по этому предмету. 

«Звезда недели», – написал Макаров.

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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она растет не только красивой, как мама, но и артистичной. 

«Какая красавица», «Мария очень умная», «Как приятно наблюдать за ней», «Просто очаровательная блондинка», «Вот и русская краса», «Костюм так идет», — стали писать пользователи Сети.

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