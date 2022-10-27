«Звезда недели»: дочка Кудрявцевой и Макарова в кокошнике и «наряде русской красавицы» предстала в садике

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что предпочитает свободное время проводить дома. Блондинка состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария, которой четыре года. После съемок ведущая шоу «Секрет на миллион» спешит домой, чтобы побыть с наследницей.
Однако этой осенью Лера еще больше работает. Она снимается в шоу «Суперстар». Телеведущая демонстрирует новые образы. А в это время Макаров забирает дочку из садика. Иногда он делится кадрами с малышкой.
Примечательно, что 27 октября хоккеист выложил новые фото. Он заснял Марию в садике. Девочка выступила в русском-народном наряде с кокошником. Она стояла на сцене с грамотой. Дочка Кудрявцевой уже учит английский язык. По всей видимости, она снова делает успехи по этому предмету.
«Звезда недели», – написал Макаров.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она растет не только красивой, как мама, но и артистичной.
«Какая красавица», «Мария очень умная», «Как приятно наблюдать за ней», «Просто очаровательная блондинка», «Вот и русская краса», «Костюм так идет», — стали писать пользователи Сети.