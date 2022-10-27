«Теперь будет так»: Алине Загитовой ограничили эфирное время в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет реже появляться в эфире программы «Ледниковый период».
Поклонники танцев на льду с участием звезд неоднократно отмечали, что у ведущей Алины Загитовой есть проблемы с речью. Не всем зрителям нравилось, как спортсменка формирует вопросы в беседе с участниками.
Теперь вместе с Алиной Загитовой берет интервью и другая чемпионка — Анна Щербакова. Илья Авербух заявил, что с появлением новой ведущей Алина Загитова будет реже появляться в кадре.
«Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой. Технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, было логично, а сейчас, мне кажется, что это тоже логичное решение», — передал слова продюсера шоу kp.ru.
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