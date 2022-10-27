Анна Asti призналась, что обращалась к черной магии

Многие знаменитости не скрывают, что прибегают к помощи астрологов и тарологов. Некоторые и вовсе доверяются ясновидящим.

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Например, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева призналась, что верит в гороскопы. Правда, только тогда, когда они сулят ей что-то позитивное.