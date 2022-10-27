Анна Asti призналась, что обращалась к черной магии

Многие знаменитости не скрывают, что прибегают к помощи астрологов и тарологов. Некоторые и вовсе доверяются ясновидящим.
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Например, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева призналась, что верит в гороскопы. Правда, только тогда, когда они сулят ей что-то позитивное.
«Если там хорошо написано, то верю во все, что периодически попадается, читаю», — заявила певица порталу «А теперь внимание!».
Предшественница артистки Анна Асти и вовсе созналась, что связана с магией. Увы, вдаваться в интригующие подробности звезда не стала.
«Я же ведьма в душе. Добрая», — заявила исполнительница хита «По барам».
Напомним, Анна на протяжении десяти лет выступала в группе Artik & Asti. В ноябре прошлого года коллектив распался. Певица стала строить сольную карьеру, а ее экс-партнер по дуэту Артем Умрихин нашел новую солистку — Севиль Велиеву.