Евгении Медведевой пожелали настоящего мужчину после скандала с Милохиным

Фигуристке Евгении Медведевой пожелали найти надежного и настоящего мужчину. Напомним, на этой неделе тиктокер Даня Милохин оказался в эпицентре скандала. Дело в том, что молодой человек внезапно покинул шоу «Ледниковый период. Снова вместе».

Даня объяснил это тем, что у него больше нет сил делать то, к чему уже не лежит душа. Сразу после этого тиктокер улетел в Дубай к друзьям. Поступок блогера вызвал шок у жюри шоу и самое главное, у его партнерши, знаменитой фигуристки.

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, по словам постановщика шоу Ильи Авербуха, была выбита из колеи. Девушка отписалась от Милохина, с которым ее связывала дружба, в соцсетях. Позже спортсменка опубликовала фото в толстовке с надписью: «Усталость — это иллюзия».

«Женя, желаем тебе самого лучшего и надежного партнера, настоящего мужчину!» — подбодрила Медведеву судейская бригада, передает «Vokrug.tv».

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