«Она не вернется, будет выступать в клубах»: таролог предсказала будущее Пугачевой

Героиней нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!» стала известный московский таролог Аида Мартиросян. В числе прочего она высказалась о судьбе Аллы Пугачевой.

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Таролог отметила, что у Примадонны достаточно денег на обеспечение себе и детям безбедного будущего в Израиле. По ее мнению, за границей певица не будет страдать и даже не забросит творчество.