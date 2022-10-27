Людмила Поргина хочет играть в хип-хоп-опере

Людмила Поргина, вдова известного актера Николая Караченцова, планирует сыграть в спектакле «Ленкома», который поставит новый главный режиссер театра Алексей Франдетти.

Спектакль представляет собой хип-хоп-оперу «Маяковский» и включает в себя биографию поэта и его произведения. Премьера ожидается летом следующего года — она будет приурочена к 130-летнему юбилею Владимира Маяковского.

Людмила Поргина проявила инициативу, она сама пришла к Франдетти и напомнила о себе и о том, что она по-прежнему является штатной актрисой «Ленкома».

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