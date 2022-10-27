«Сейчас близко нет таких, которых можно с ней сравнить»: Соседов восхитился Дорониной

Сергей Соседов призвал общественность выяснить, где сейчас находится Татьяна Доронина. Музыкальный критик озаботился поисками 89-летней актрисы после того, как в Сети появились слухи, что ее обманом отправили в дом престарелых.
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В беседе с порталом Teleprogramma.pro Соседов напомнил, какой великолепной артисткой является Доронина.
«Такая актриса! Одна из величайших актрис, которые когда либо жили на планете. Что она делала в театре, в кино, это такая высота, такое мастерство!
Сейчас близко нет ни одной актрисы из молодых, которых можно было бы сравнить с ней. Не приблизиться!» — высказался Сергей.