«Сейчас близко нет таких, которых можно с ней сравнить»: Соседов восхитился Дорониной

Сергей Соседов призвал общественность выяснить, где сейчас находится Татьяна Доронина. Музыкальный критик озаботился поисками 89-летней актрисы после того, как в Сети появились слухи, что ее обманом отправили в дом престарелых.

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В беседе с порталом Teleprogramma.pro Соседов напомнил, какой великолепной артисткой является Доронина.