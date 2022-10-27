«Фигура бесподобная»: 39-летняя Лопырева в мини-бикини окунула в бассейн свои бедра, блеснув «аппетитками»

Виктория Лопырева является известной персоной. Почти 10 лет назад она получила титул «Мисс Россия». Блондинка работала на телевидении, а также дефилировала на модных показах. Теперь она частая гостья на красных дорожках. Блондинка живет на две страны. Недавно она снова уехала в Дубай, где регулярно появляется на публике.
На днях Виктория красовалась в романтичном платье. Она любит выглядеть элегантно. При этом порой блондинка добавляет пикантности, отказавшись от лифчика или покрасовавшись в мини-шортах. Она козыряет идеальной фигурой на вечеринках.
Примечательно, что на этот раз Лопырева поделилась кадрами, которых была запечатлена на Сейшелах, где провела свой отпуск. На видео модель красовалась в мини-бикини. Она окунулась в бассейн, блеснув пышным декольте на камеру. Также светская львица в купальнике прогулялась по пляжу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Виктория в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Безумно красиво», «Самый настоящий рай», «Фигура бесподобная», «Ну что за конфетка», «У вас формы такие аппетитные», «Да, сложно не любоваться вашим телом», — стали писать подписчики.