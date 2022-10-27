«Фигура бесподобная»: 39-летняя Лопырева в мини-бикини окунула в бассейн свои бедра, блеснув «аппетитками»

Примечательно, что на этот раз Лопырева поделилась кадрами, которых была запечатлена на Сейшелах, где провела свой отпуск. На видео модель красовалась в мини-бикини. Она окунулась в бассейн, блеснув пышным декольте на камеру. Также светская львица в купальнике прогулялась по пляжу.

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