«Нашли общий язык»: Юлия Ефременкова рассказала о знакомстве ее отца с бойфрендом

Юлия Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир свет-Амур теперь остались без помощи: папа Юлии, Леонид Евгеньевич, который приезжал в Москву на несколько дней, чтобы познакомиться со своими маленькими внуками-близнецами, а заодно и их отцом, уже уехал домой.

После его отъезда звезда «Дома-2» рассказала подписчикам о том, как все прошло. Оказалось, что она очень довольна.

«Мондезир нашел с папой общий язык. Меня это радует. Мондезиру понравился отец, папе понравился Мондезир», — рассказала Юлия.

Леонид Евгеньевич на протяжении нескольких дней с удовольствием возился с внуками, и у него это прекрасно получалось. По словам Ефременковой, «у них случилась любовь».

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