«Нашли общий язык»: Юлия Ефременкова рассказала о знакомстве ее отца с бойфрендом

Юлия Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир свет-Амур теперь остались без помощи: папа Юлии, Леонид Евгеньевич, который приезжал в Москву на несколько дней, чтобы познакомиться со своими маленькими внуками-близнецами, а заодно и их отцом, уже уехал домой.
После его отъезда звезда «Дома-2» рассказала подписчикам о том, как все прошло. Оказалось, что она очень довольна.
«Мондезир нашел с папой общий язык. Меня это радует. Мондезиру понравился отец, папе понравился Мондезир», — рассказала Юлия.
Леонид Евгеньевич на протяжении нескольких дней с удовольствием возился с внуками, и у него это прекрасно получалось. По словам Ефременковой, «у них случилась любовь».
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Некоторые подписчики уже успели обвинить молодых родителей в том, что они завели детей для того, чтобы сбагрить их ее отцу и бабушке. Юлия поспешила ответить на критику, сказав, что не видит ничего плохого в том, что близкие помогают ей и Мондезиру справляться с близнецами.
Кстати, пара до сих пор держит в тайне имена сыновей. Она назовет имена подписчикам лишь после крещения детей. Впрочем, уже известно, что они вряд ли будут русскими: по мнению Ефременковой, к фамилии да и к внешности мальчиков больше подойдут интернациональные имена.