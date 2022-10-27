«Она больна, надо искать!»: Соседов забил тревогу после исчезновения Дорониной

Накануне в Сети появились слухи о том, что Татьяну Доронину обманом отправили в дом престарелых, несмотря на то что сама она этого не хотела.

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Как заявил Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro, сейчас 89-летняя актриса действительно живет не у себя в квартире. А вот где именно находится звезда, музыкальный критик прояснить не смог.

