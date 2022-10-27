«Она больна, надо искать!»: Соседов забил тревогу после исчезновения Дорониной

Накануне в Сети появились слухи о том, что Татьяну Доронину обманом отправили в дом престарелых, несмотря на то что сама она этого не хотела.
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Как заявил Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro, сейчас 89-летняя актриса действительно живет не у себя в квартире. А вот где именно находится звезда, музыкальный критик прояснить не смог.
Он отметил, что общественность должна приложить все усилия, вплоть до обращения в МВД, чтобы найти народную артистку.
«Узнать надо! Мы должны знать, где находится одна из величайших актрис. Иначе мы просто не простим себе. Да, она больна, У нее, скорее всего, деменция. Но мы должны знать, где она, кто с ней находится рядом.
Это очень важно. Я не могу, к сожалению, пролить свет. Но надо искать, кто-то должен знать. Может, обратиться в МВД, оно проведет расследование. Это нельзя оставлять просто так», — высказался Соседов в беседе с Teleprogramma.pro.