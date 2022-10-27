Константин Богомолов будет проходить по «делу Собчак» как свидетель обвинения

Журналистка и блогер Ксения Собчак на этой неделе покинула Россию. Вскоре после того, как стало известно, что в ее доме в Подмосковье проводятся обыски по делу о вымогательстве, Ксения пересекла белорусско-литовскую границу по израильскому загранпаспорту. В родной стране она оставила сына, маму и своего второго мужа Константина Богомолова.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Собчак является подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех». Также стало известно, что ее супруг Богомолов при этом будет давать показания по этому делу со стороны обвинения.

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