«Пожалел теперь о разводе»: Миро подколола Харламова из-за романа Асмус

На днях Кристина Асмус дала понять, что не одинока. Актриса опубликовала фото, на котором держала за руку молодого человека во время прогулки в парке.

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По мнению Лены Миро, звезда нашумевшего фильма «Текст» выложила этот кадр, чтобы позлить бывшего мужа Гарика Харламова. Блогерша язвительно обратилась к юмористу на своем сайте lena-miro.ru.

«Ну, что, Гарик, съел? Смотри, как Кристинка твоя счастлива, пожалел теперь о разводе, небось? Вот то-то, сиди и мотай на кулак слезы и сопли раскаяния. А Асмус пойдет романтично вдаль», — написала Лена.

Напомним, сам Харламов уже больше года встречается с партнершей по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. Пара не комментирует личную жизнь, но и не скрывает свой роман.