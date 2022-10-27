«Пожалел теперь о разводе»: Миро подколола Харламова из-за романа Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

По мнению блогерши, актриса хочет позлить бывшего мужа новыми отношениями.

На днях Кристина Асмус дала понять, что не одинока. Актриса опубликовала фото, на котором держала за руку молодого человека во время прогулки в парке.

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По мнению Лены Миро, звезда нашумевшего фильма «Текст» выложила этот кадр, чтобы позлить бывшего мужа Гарика Харламова. Блогерша язвительно обратилась к юмористу на своем сайте lena-miro.ru.

«Ну, что, Гарик, съел? Смотри, как Кристинка твоя счастлива, пожалел теперь о разводе, небось? Вот то-то, сиди и мотай на кулак слезы и сопли раскаяния. А Асмус пойдет романтично вдаль», — написала Лена.

Напомним, сам Харламов уже больше года встречается с партнершей по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. Пара не комментирует личную жизнь, но и не скрывает свой роман.

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