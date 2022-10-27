«Жуткие сложности»: молодая жена Петросяна вспомнила о тяжелой беременности

В 2020 году у Евгения Петросяна и его 33-летней супруги Татьяны Брухуновой родился сын Ваган. Об этом стало известно только после того, как радостную новость сообщил сам 77-летний юморист.

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Молодая жена артиста успешно скрывала увеличившийся живот и даже после родов не стала раскрывать детали беременности. Сейчас же она неожиданно разоткровенничалась.

Татьяна призналась, что ей было непросто выносить малыша.

«Очень много женщин на этом пути сдаются. Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности. В этом вопросе главное — это не отчаиваться», — поделилась Брухунова.

Напомним, Петросян женился на свой помощнице в декабре 2019 года. До этого юморист около 33 лет прожил с Еленой Степаненко. Развод пары сопровождался скандалом и долгой дележкой имущества.