Пережившая развод Катя Колесниченко назвала главное качество в мужчинах

Катя Колесниченко

Катя Колесниченко. Фото: соцсети

Звезда «Дома-2» разоткровенничалась в соцсетях.

Звезда проекта «Дом-2» Катя Колесниченко назвала самое главное качество в мужчинах. Знаменитость оценила высказывание знаменитого психолога Александра Шахова.

В прошлом году девушка пережила развод, но при этом осталась в хороших отношениях с бывшим мужем Алексеем Солодовниковым ради сына Саввы. Колесниченко часто рассуждает о важных аспектах общения в парах.

На днях знаменитость опубликовала ответ на вопрос психолога. Шахов подчеркнул, что в нынешние времена самое важное качество мужчины — это честность с собой и женщиной. Колесниченко согласилась с мнением специалиста и опубликовала его высказывание в своих соцсетях.

«Многие мужчины считают, что друга предать нельзя, а своей женщине можно изменить, соврать, отнестись к ней как к девке. Это нечестно. А нечестные, люди без чести, зовутся крысами», — подытожил психолог, обратившись к своим подписчикам.

Психолог Александр Шахов. Фото: соцсети

Первый муж звезды, Никита Капелюш, с которым она развелась в 2018 году, стал психологом. Одной из причин расставания, по словам девушки, была его финансовая несостоятельность, так как ей приходилось обеспечивать семью.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  