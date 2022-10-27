Пережившая развод Катя Колесниченко назвала главное качество в мужчинах

Звезда проекта «Дом-2» Катя Колесниченко назвала самое главное качество в мужчинах. Знаменитость оценила высказывание знаменитого психолога Александра Шахова.
В прошлом году девушка пережила развод, но при этом осталась в хороших отношениях с бывшим мужем Алексеем Солодовниковым ради сына Саввы. Колесниченко часто рассуждает о важных аспектах общения в парах.
На днях знаменитость опубликовала ответ на вопрос психолога. Шахов подчеркнул, что в нынешние времена самое важное качество мужчины — это честность с собой и женщиной. Колесниченко согласилась с мнением специалиста и опубликовала его высказывание в своих соцсетях.
«Многие мужчины считают, что друга предать нельзя, а своей женщине можно изменить, соврать, отнестись к ней как к девке. Это нечестно. А нечестные, люди без чести, зовутся крысами», — подытожил психолог, обратившись к своим подписчикам.
Психолог Александр Шахов. Фото: соцсети
Первый муж звезды, Никита Капелюш, с которым она развелась в 2018 году, стал психологом. Одной из причин расставания, по словам девушки, была его финансовая несостоятельность, так как ей приходилось обеспечивать семью.
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