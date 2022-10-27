Пережившая развод Катя Колесниченко назвала главное качество в мужчинах

Звезда проекта «Дом-2» Катя Колесниченко назвала самое главное качество в мужчинах. Знаменитость оценила высказывание знаменитого психолога Александра Шахова.

В прошлом году девушка пережила развод, но при этом осталась в хороших отношениях с бывшим мужем Алексеем Солодовниковым ради сына Саввы. Колесниченко часто рассуждает о важных аспектах общения в парах.

На днях знаменитость опубликовала ответ на вопрос психолога. Шахов подчеркнул, что в нынешние времена самое важное качество мужчины — это честность с собой и женщиной. Колесниченко согласилась с мнением специалиста и опубликовала его высказывание в своих соцсетях.