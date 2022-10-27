«Не намерена сдаваться»: Виктория Бекхэм рассказала, как вернет любовь своего сына

Модель и бывшая «перчинка» Виктория Бекхэм попытается вернуть любовь и уважение своего сына Бруклина. Этой весной отпрыск звездной четы женился на Николе Пельтц и, ожидаемо, отдалился от своих родителей. Виктория, которая так ценила сплоченность своей семьи, буквально потеряла внимание сына.

Бруклин теперь живет со своей женой в Америке и не планирует приехать к родителям даже на Рождество. По мнению звездной мамы, главную роль в отчуждении горячо любимого сына сыграла невестка Никола. Она смогла убедить своего мужа, что Виктория и Девид, в отличие от ее родителей, «малозначительные персонажи».

По мнению Николы, они не только не смогли заработать миллиарды, но и не являются по-настоящему уважаемыми членами высшего общества. Блондинка посоветовала своему молодому мужу держаться поближе к ее семье, члены которой смогут дать ценные советы Бруклину о том, как преуспеть в жизни, пишет зарубежный таблоид Heat World.

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После такого скандала Виктория намерена решительно. Звезда планирует вывести бренд ее семьи на новый уровень, чтобы она и Дэвид стали миллиардерами. Виктория уверена, что в Америке у ее семейства больше шансов для финансового роста. Поэтому знаменитость сделала ставку на спортивное детище своего мужа: футбольный клуб Inter Miami. Экс-звезда футбола Дэвид Бекхэм основал клуб еще в 2018 году. Многие над ним тогда смеялись, думая, что Inter Miami обречен на провал. Однако футбольному клубу удалось одержать ряд побед в важных матчах.

Клуб планирует пойти дальше и пригласить настоящую звезду в свой состав. По слухам, Дэвид Бекхэм нацелился на Криштиану Роналду. Контракт с такой футбольной величиной обойдется в 30 миллионов долларов. Такой шаг, по задумке Виктории, повысит популярность клуба, принесет много денег и, что самое главное, поможет вернуть внимание и любовь сына.