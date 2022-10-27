«Он сам разберется»: Газманова взбесил вопрос о свадьбе сына

Родион Газманов по праву считается одним из самых завидных холостяков в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на это, 41-летний звездный наследник до сих пор не женат.

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Олега Газманова совершенно не беспокоит неустроенная личная жизнь сына. Однако разговаривать на эту тему с журналистами артист не любит.

«Отстаньте от Родиона! Чего пристали с этими вопросами? Ему хорошо живется! Когда ему будет плохо одному, он женится! Чего это вас тема так всех волнует», — вспылил певец в беседе с PROZVEZD.

Газманов отметил, что общественности стоило бы больше интересоваться творчеством его сына, а не его романами.

«Кончайте уже с этой темой! Он сам разберется», — подытожил Олег Михайлович.

Недавно Родион сам ответил на вопрос о том, почему он до сих пор не женат. Музыкант признался, что тщательно выбирает спутницу жизни, поскольку не хочет в будущем развестись и травмировать детей.