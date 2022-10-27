Анна Нетребко в мини-платье и жилетке с мехом предстала с повзрослевшим сыном в испанской провинции

На этот раз Нетребко приехала в провинциальный город Сеговия. Она проводит там время с единственным сыном Тьяго. Артистка решила посетить древние храмы. Она предстала в мини-платье и жилетке с меховым воротником. Певица показала исторические места наследнику. Она хвалила его за эрудированность, так как мальчик с легкостью отвечал на ее вопросы.

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