Анна Нетребко в мини-платье и жилетке с мехом предстала с повзрослевшим сыном в испанской провинции

Анна Нетребко уже давно стала знаменитой. Она не скрывает, что любит путешествовать. Так как оперная дива очень популярна, ее гастроли обычно расписаны на год вперед. Однако не так давно с ней перестали работать некоторые театры из-за ситуации в мире. При этом звезда продолжает давать концерты.
На этот раз Анна приехала в Испанию. Она провела время в Мадриде, где не только выступила, но и успела прогулялась. Певица красовалась в новых образах. Этой осенью она носит тренчи, роскошные платья с принтом.
На этот раз Нетребко приехала в провинциальный город Сеговия. Она проводит там время с единственным сыном Тьяго. Артистка решила посетить древние храмы. Она предстала в мини-платье и жилетке с меховым воротником. Певица показала исторические места наследнику. Она хвалила его за эрудированность, так как мальчик с легкостью отвечал на ее вопросы.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как вырос сын артистки. Многие осыпали комплиментами и саму Анну, которой не так давно исполнился 51 год.
«Классно! Вы никогда не сидите на одном месте», «Очень красивая», «Тьяго просто мамин защитник», «Ну что за дива», «У вас самая насыщенная жизнь», «Ой, какие стройные ножки», — стали писать пользователи Сети.
Сын Анны Нетребко. Фото: соцсети звезды