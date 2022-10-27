Усадьба и трехэтажный особняк: чего лишилась разругавшаяся с сыном Таисия Повалий

Недавно Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких украинских артисток, построивших карьеру в России. В числе прочих в черном списке оказалась Таисия Повалий.

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Из-за санкций 57-летняя артистка лишилась возможности распоряжаться своими финансами и имуществом, которые остались на Украине. По информации «СтарХит», там у Таисии имеется роскошная недвижимость: усадьба и трехэтажный коттедж.

Что сейчас происходит с особняком и какое будущее его ждет — пока неизвестно.

Напомним, из-за поддержки России Повалий не только лишилась имущества, но и разругалась с сыном Денисом. Звездный наследник публично отрекся от матери, попросив «ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах» не отождествлять его с ней.