«Продолжаем традицию»: Машков ищет юные таланты в «Табакерку»

Художественный руководитель Театра Табакова и Школы Табакова Владимир Машков вместе с коллегами отправится в тур по российским городам для отбора будущих звезд театра и кино. Актер ищет таланты для обучения в Московской театральной школе Табакова.

«Мы продолжаем традицию, заложенную нашим основателем, Олегом Павловичем Табаковым, и раз в два года выезжаем в регионы России на поиски наших будущих студентов», — рассказал 7days Машков.

Он заявил, что сейчас открывается набор абитуриентов на 2023-2024 учебный год. Ранее определили семь городов, в которых пройдут очные прослушивания. Это Екатеринбург, Тула, Краснодар, Москва, Красноярск, Хабаровск. Первые прослушивания пройдут 12 и 13 ноября в Екатеринбурге.

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К поступлению в Школу Табакова допускаются выпускники 9-10 классов и студенты первого курса колледжей. Чтобы попытать удачу, необходимо в период с 30 сентября по 3 ноября на сайте Школы отправить онлайн-заявку (анкету с видеовизиткой) и подготовить программу для очных прослушиваний перед комиссией, во главе которой будет актер Владимир Машков.