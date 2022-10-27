Роскошная квартира за 1,5 млн долларов: чего лишилась Ани Лорак из-за санкций

Недавно Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких украинских артисток, построивших карьеру в России. В числе прочих в черном списке оказалась Ани Лорак.

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Из-за санкций певица лишилась возможности распоряжаться своими финансами и имуществом, которые остались на Украине. По информации «СтарХит», в Киеве у Ани имеется элитная квартира площадью 400 квадратных метров.

Стоимость роскошных апартаментов артистки, по последним данным, составляет порядка полутора миллионов долларов. Что будет с этой недвижимостью, пока неизвестно.

Напомним, последние несколько месяцев Лорак почти не выходила на связь. Недавно певица наконец выпустила новую песню «Лабиринт». Композиция была исполнена на русском языке.