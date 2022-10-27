Полнометражный «Чебурашка» возмутил Юрия Норштейна

Известный художник-мультипликатор Юрий Норштейн считает, что полнометражный мультфильм «Чебурашка», снятый по мотивам книги Эдуарда Успенского, не удался.

«Автор не понял, что это за персонаж — Чебурашка. Он сделал из него некоего «зубастика», не понял, какова его пластика», — заявил художник.

Он убежден: те, кто создавал новый мультфильм, совершенно не разбираются в изобразительном искусстве: для них нет разницы между объемным мультгероем и тем, который конструируется с помощью компьютерных программ.

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