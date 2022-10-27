«Доверчивый взгляд, на щеках здоровый румянец»: как выглядит подросшая Лиза Галкина на фото с братом

В фан-аккаунте Аллы Пугачевой появилось редкое фото, на котором 9-летние двойняшки Гарри и Лиза позируют вместе. Судя по тому, как одеты дети шоумена Максима Галкина*, этот снимок был сделан в погожую теплую погоду. А ведь почти все лето Примадонна с семьей провела в Израиле. От жаркого зноя певица спасалась в Латвии.
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Не так давно Алла Борисовна спешно покинула Россию, улетев на частном джете в Израиль. В школу двойняшки Гарри и Лиза походили меньше месяца. И все потому, что сверстники стали донимать отпрысков певицы расспросами о семье, в частности, об их отце. Такую версию выдала давняя подруга Примадонны Любовь Аксенова, которая служила у нее портнихой. Ведь Максим Галкин* не вернулся с ними на родину, сославшись на гастрольный тур.
Лиза Галкина в шортиках с братом Гарри почти одного роста. Фото: соцсети
Лиза успела вытянуться за лето, но она пока еще ниже своего братика Гарри. Аккуратная белокурая коса девочки чуть растрепалась. При этом личико Елизаветы хотя и имеет детскую припухлость, уже не такое округлое — заострился подбородок, реснички стали еще пушистее, а взгляд — серьезным, открытым и вдумчивым.
«Лизок, такая милашка!», «Растет Лизавета, уже такая большая стала», «А глазки-то какие! Прям озера», «Крепкая, плотненькая, Алла хорошо откормила», «Доверчивый взгляд, на щеках здоровый румянец», «Такая она лапулька», — стали писать фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.