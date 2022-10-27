«Доверчивый взгляд, на щеках здоровый румянец»: как выглядит подросшая Лиза Галкина на фото с братом

В фан-аккаунте Аллы Пугачевой появилось редкое фото, на котором 9-летние двойняшки Гарри и Лиза позируют вместе. Судя по тому, как одеты дети шоумена Максима Галкина*, этот снимок был сделан в погожую теплую погоду. А ведь почти все лето Примадонна с семьей провела в Израиле. От жаркого зноя певица спасалась в Латвии.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Не так давно Алла Борисовна спешно покинула Россию, улетев на частном джете в Израиль. В школу двойняшки Гарри и Лиза походили меньше месяца. И все потому, что сверстники стали донимать отпрысков певицы расспросами о семье, в частности, об их отце. Такую версию выдала давняя подруга Примадонны Любовь Аксенова, которая служила у нее портнихой. Ведь Максим Галкин* не вернулся с ними на родину, сославшись на гастрольный тур.