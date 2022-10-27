Не Камилла и не Диана: на ком на самом деле мечтал жениться принц Чарльз

Эксперты по британской королевской семье считают, что принц Чарльз мечтал жениться вовсе не на Диане и не на Камилле. Якобы эти дамы были лишь отвлекающим маневром.

По некоторым данным, женщина, которую наследник престола любил по-настоящему, была няней Уильяма и Гарри — Тигги Легг-Брук.

Своими опасениями Диана поделилась в 1993 году в письме дворецкому Полу Баррелу, а тот придал огласке это сообщение в 2003-м. Леди Ди тогда сообщила, что Чарльз «хочет жениться на другой женщине».

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В обществе тогда посчитали, что речь идет о Камилле. Однако в подлинной версии письма имя неизвестной все же присутствовало, и лорд-судья Скотт Бейкер не стал его скрывать. Речь шла о Тигги.