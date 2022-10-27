Как на самом деле принц Гарри относится к Камилле

Королеву-консорт Камиллу в обществе прозвали разлучницей. Многие поклонники британского престола считают, что именно она разрушила семью принцессы Дианы, став любовницей Чарльза. Прошло 17 лет с тех пор, как Камилла и Чарльз поженились, но негатив к этой женщине сохранился.

Однако принц Гарри в одном из интервью признался, что относится хорошо к своей мачехе. Наследник престола подчеркнул, что она не злой человек.

«Мы с Уильямом очень любим ее, — сказал Гарри в интервью BBC. — Если честно, она всегда была очень близка со мной и Уильямом. И нет, она не злая мачеха. Должен заявить это прямо сейчас».

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Принц также назвал Камиллу «прекрасной женщиной», отметив, что она сделала его отца «очень, очень счастливым, а это самое главное».