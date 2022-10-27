Собчак не уведомляла МВД России о гражданстве Израиля

Так называемая журналистка Ксения Собчак, похоже, доигралась. Полгода она нагло врала всем, что у нее нет израильского паспорта. В свойственной себе манере светская львица обзывала источники «пропагандистскими», если кто-то писал обратное.

Настаивала, что ее травят из-за «свободной журналистики», к которой бывшая участница «Дома-2» давно отношения не имеет.

В итоге информация все же подтвердилась. Собчак позорно сбежала из России в Литву, предъявив на границе израильский паспорт. При этом на родине у нее теперь могут быть большие проблемы в связи с этим.

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«Ксения Собчак не уведомляла органы МВД РФ о наличии у нее гражданства Израиля», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Хотя по закону она должна была это сделать.