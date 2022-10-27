Локи теперь папа: Том Хиддлстон тайно стал отцом

Том Хиддлстон и Зэйв Эштон

Том Хиддлстон и Зэйв Эштон. Фото: Global Look Press

Невеста актера родила ребенка, но звездная пара не сообщала о радостном событии.

Актерская пара Том Хиддлстон и Зэйв Эштон тайно стала родителями. 38-летняя артистка объявила о своей беременности в июне. А до этого, в марте, прошла информация что звезда Marvel сделал ей предложение.

Очевидно, малыш родился в октябре, но точную дату журналисты пока не знают. Как и пол, и имя крохи. Но сам факт рождения им подтвердили.

«Том и Зэйв любят быть родителями и полны радости, — сообщил источник издания US Weekly 26 октября. — У них типичные родительские проблемы, они мало спят, но в восторге».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что для 41-летнего Тома и его невесты это первый ребенок. Пара встречается с 2019 года, после знакомства в театральной постановке.

Кстати, Зэйв Эштон тоже скоро присоединится к киновселенной Marvel — в фильме «Марвелы» 2023 года.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  