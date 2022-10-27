Локи теперь папа: Том Хиддлстон тайно стал отцом

Актерская пара Том Хиддлстон и Зэйв Эштон тайно стала родителями. 38-летняя артистка объявила о своей беременности в июне. А до этого, в марте, прошла информация что звезда Marvel сделал ей предложение.

Очевидно, малыш родился в октябре, но точную дату журналисты пока не знают. Как и пол, и имя крохи. Но сам факт рождения им подтвердили.

«Том и Зэйв любят быть родителями и полны радости, — сообщил источник издания US Weekly 26 октября. — У них типичные родительские проблемы, они мало спят, но в восторге».

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