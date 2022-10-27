«Пожинает свое зло»: Боня назвала проблемы Собчак возмездием

Заклятая подруга так называемой журналистки Ксении Собчак Виктория Боня посмеялась над ее позорным побегом из России. Модель заявила, что жизнь — бумеранг и все возвращается на круги своя.

«Новости, конечно, ошарашили. Хочу сказать, что в жизни бумеранг он такой: когда сеешь зло в мире, потом начинаешь пожинать это зло. Вот поэтому ситуация с Моргенштерном (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) показывает очень хорошо, как Собчак сейчас пожинает свое зло», — сказала знаменитость.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ксения Собчак, напомним, сейчас находится в Латвии. В ночь на среду она пересекла границу по израильскому паспорту, который светская львица нагло отрицала полгода.