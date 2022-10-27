Стало известно, когда и как пройдет V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo

Очередная церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства пройдет 25 апреля 2023 года. Об этом сообщила бессменная ведущая церемонии Елена Север.

Золотые скрипичные ключи будут вручаться уже в пятый раз. Лауреатами станут выдающиеся исполнители из стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. Среди обладателей престижной награды — такие звезды, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Диана Вишнева и другие.

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В 2022 году по известным причинам церемония прошла в заочном формате. И все же награду победительнице в категории «Лучший классический исполнитель страны партнера. Республика Беларусь» Елена Север вручила лично: премию BraVo получила Марта Данусевич. Подробности церемонии 2023 года будут объявлены дополнительно, сообщает «Русская Медиагруппа».