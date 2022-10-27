Сбежавшего из России Даню Милохина засняли с ребенком на руках — при чем тут Джиган

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Global Look Press

Звезда «ТикТока» подвел Илью Авербуха, покинув шоу «Ледниковый период».

Даня Милохин вместе с Евгенией Медведевой принимал участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Однако звезда «ТикТока» решил покинуть шоу без веской на то причины. То, что он подведет хореографа Илью Авербуха и свою партнершу Женю Медведеву, певцу невдомек. 

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Даня Милохин с сыном Джигана. Фото: соцсети

Даня Милохин прилетел в Дубай, где уже отдыхают Оксана Самойлова и Джиган. Звезда «ТикТока» не смог пропустить вечеринку, на которой присутствовал и рэпер со своим семейством. Милохину даже доверили понянчиться с двухлетним Давидом. Певец не хотел отдавать малыша обратно его родителям. 

«Украли Давидика!» — пошутила Оксана.

Ну а шутливая «кража» ребенка вызвала всеобщее веселье.

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