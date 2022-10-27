Сбежавшего из России Даню Милохина засняли с ребенком на руках — при чем тут Джиган

Даня Милохин вместе с Евгенией Медведевой принимал участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Однако звезда «ТикТока» решил покинуть шоу без веской на то причины. То, что он подведет хореографа Илью Авербуха и свою партнершу Женю Медведеву, певцу невдомек.

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