«Умоляю!»: Собчак нагло пытается откреститься от уголовного дела

Позорно сбежавшая из России так называемая журналистка Ксения Собчак пытается всеми силами откреститься от уголовного дела о вымогательстве, которое ей могут предъявить в любой момент.

Светская львица настаивает, что ничего не знает про то, о чем говорят в правоохранительных органах.

«Умоляю, я никогда не писала и не пишу в «Тушите свет», ни в тот, ни в этой, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — пишет она в соцсетях.

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Собчак так же открещивалась и от израильского гражданства, обвиняя в травле всех, кто ее в этом подозревал. В итоге выяснилось, что светская львица нагло врала — паспорт другой страны она действительно получила.

Собчак, по предварительным данным, может владеть Telegram-каналом, который вымогал деньги у компании «Ростех» за «слив» компромата. Речь шла об 11 миллионах рублей. Союзники Собчак уже задержаны, они дают показания, их поймали с поличным.