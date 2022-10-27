Соловьев нанес сокрушительный удар по Бузовой

Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» решил пройтись по личной жизни бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Журналист зачем-то высмеял неудачный роман певицы с одним из манекенщиков.

«Вся Ольга Бузова променяна на одну персоналию конкретную. Вся Оля Бузова для него не стоит этого выбора. Дожили, да», — заявил Соловьев.

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До этого Соловьев набрасывался в эфире своих программ на Аллу Пугачеву. По мнению ведущего, Примадонна — предательница, и лучше ей домой не возвращаться.