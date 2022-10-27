«Зачем им герои?»: Добровинский прокомментировал попадание Киркорова в санкционный список

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что западные политики собираются ввести санкции в отношении российского певца Филиппа Киркорова.

«Мне кажется, что коллективный запад занимается ерундой и теряет время, — поделился юрист с сайтом Teleprogramma.pro. — Надо было давно объявить всеобщие санкции к 100% населению страны, включая домашних животных. Так легче и понятней».

«А то получается совершенно наоборот: если ты попал под санкции, то автоматом становишься героем в России, тебя везде зовут, ты зарабатываешь намного больше, чем до этого. А это совершенно не то, на что делается расчет. Зачем им герои? Все-таки фраза нашего министра иностранных дел была гениальна: «Дебилы, ***».