«Зачем им герои?»: Добровинский прокомментировал попадание Киркорова в санкционный список

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что западные политики собираются ввести санкции в отношении российского певца Филиппа Киркорова.
«Мне кажется, что коллективный запад занимается ерундой и теряет время, — поделился юрист с сайтом Teleprogramma.pro. — Надо было давно объявить всеобщие санкции к 100% населению страны, включая домашних животных. Так легче и понятней».
«А то получается совершенно наоборот: если ты попал под санкции, то автоматом становишься героем в России, тебя везде зовут, ты зарабатываешь намного больше, чем до этого. А это совершенно не то, на что делается расчет. Зачем им герои? Все-таки фраза нашего министра иностранных дел была гениальна: «Дебилы, ***».
26 октября американское новостное агентство Newsweek сообщило, что на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и Верховного представителя Евросоюза Жозепа Бореля от Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе было направлено письмо со списком известных людей, в отношении которых необходимо ввести санкции за поддержку российского правительства. В нем значатся актер Стивен Сиган, поп-король Филипп Киркоров, миллиардер Владимир Лисин и другие имена.
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Добавим, что ранее Киркоров, Басков, Газманов, Башаров, Михалов и другие российские звезды уже попадали в список кандидатов на американские санкции.