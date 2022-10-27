Пинчук из «Дома-2» объяснила, почему не расщедрилась бы на коляску для сына за полмиллиона

Ирина Пинчук воспитывает сынишку Давида. Отцом первенца звезды «Дома-2» стал ее муж Арай Чобанян. Пара сыграла свадьбу еще в июне прошлого года.
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Супруги пылинки сдувают с сынишки, не экономя на приданом для малыша. При этом звездная мамочка считает, что нужно придерживаться разумного подхода в тратах. Так, Пинчук дала понять, что она не стала бы транжирить 550 тысяч рублей на коляску для младенца.
Ирина отправилась в магазин, чтобы порадовать малютку подарками, где купила игрушки для маленького Давидика. Там же возлюбленная Чобаняна увидела коляску стоимостью в полмиллиона.
«Всегда было интересно, кто покупает такие коляски? Ни разу не видела на улице», — отметила Пинчук.
Ирина Пинчук показала люксовую коляску для детей. Фото: личный архив
Ранее звезда «Дома-2» поделилась с поклонниками, какой самый дорогой подарок ей делал муж. Чобанян подарил ей золотые часы Cartier, стоимость которых начинается от 700 тысяч рублей.