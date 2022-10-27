Пинчук из «Дома-2» объяснила, почему не расщедрилась бы на коляску для сына за полмиллиона

Ирина Пинчук воспитывает сынишку Давида. Отцом первенца звезды «Дома-2» стал ее муж Арай Чобанян. Пара сыграла свадьбу еще в июне прошлого года.

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Супруги пылинки сдувают с сынишки, не экономя на приданом для малыша. При этом звездная мамочка считает, что нужно придерживаться разумного подхода в тратах. Так, Пинчук дала понять, что она не стала бы транжирить 550 тысяч рублей на коляску для младенца.

Ирина отправилась в магазин, чтобы порадовать малютку подарками, где купила игрушки для маленького Давидика. Там же возлюбленная Чобаняна увидела коляску стоимостью в полмиллиона.