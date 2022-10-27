«Заткнись уже!»: в студии Соловьева чуть не подрались два эксперта

Выпуски программы Владимира Соловьева на канале «Россия 1» всегда проходят довольно эмоционально. Зачастую гости студии скандалят, ссорятся, что произошло и в этот раз.
Один из приглашенных экспертов Вячеслав Ковтун комментировал ношение медицинских масок в общественных местах. Гость так увлекся, что набросился с обвинениями на своего оппонента — Владимира Сергиенко.
«Закрой рот, вот просто заткнись уже», — слышались голоса в студии.
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Далее гости перешли на маты и оскорбления.
Соловьеву пришлось срочно вмешаться в конфликт, пока эксперты не поколотили друг друга.