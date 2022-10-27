Автор песен Лободы передаст деньги, выигранные в суде, на благотворительность

Композитор Олег Влади, написавший песни для Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Сергея Лазарева и других звезд, подал иск в суд, возмутившись тем, что его имя отсутствует в титрах выступлений Светланы Лободы.
За три таких нарушения он намерен получить материальную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.
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«Стоит отметить, что в случае выигрыша Олег направит денежные средства на благотворительные цели. Он и так регулярно участвует в сборах в поддержку военнослужащих, даже в тех, которые я организовывала, поэтому знаю об этом не понаслышке», — рассказала представитель композитора, Валерия Рытвина, в интервью изданию РИА ФАН.