Автор песен Лободы передаст деньги, выигранные в суде, на благотворительность

Композитор Олег Влади, написавший песни для Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Сергея Лазарева и других звезд, подал иск в суд, возмутившись тем, что его имя отсутствует в титрах выступлений Светланы Лободы.

За три таких нарушения он намерен получить материальную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».