«Хюррем бы взвизгнула!»: Пелин Карахан в юбке из латекса утянула стройные бедра

В турецком сериале «Великолепный век» Пелин Карахан сыграла дочь Хюррем султан и султана Сулеймана — Михримах султан. Поклонники до сих пор не могут привыкнуть к тому, как одевается их любимица в обычной жизни. Так, многие привыкли к тому, что в образе Михримах актриса блистала в кафтанах с драгоценными каменьями, едва ли не полностью укутанная в платки.

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Тем не менее вне съемок Пелин Карахан предпочитает более современные раскованные образы. Так, актрису можно увидеть и в мини-юбке из блестящего латекса. Сериальная дочка султана Сулеймана щегольнула в белой футболке, жакетике, остроносых лодочках и капроновых колготках. Прическу со струящимися волосами на прямой пробор актриса дополнила ободком.