«Хюррем бы взвизгнула!»: Пелин Карахан в юбке из латекса утянула стройные бедра

Пелин Карахан. Фото: личный архив

Актриса из «Великолепного века» позировала в наряде, который вызвал бы переполох среди обитательниц гарема.

В турецком сериале «Великолепный век» Пелин Карахан сыграла дочь Хюррем султан и султана Сулеймана — Михримах султан. Поклонники до сих пор не могут привыкнуть к тому, как одевается их любимица в обычной жизни. Так, многие привыкли к тому, что в образе Михримах актриса блистала в кафтанах с драгоценными каменьями, едва ли не полностью укутанная в платки. 

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Тем не менее вне съемок Пелин Карахан предпочитает более современные раскованные образы. Так, актрису можно увидеть и в мини-юбке из блестящего латекса. Сериальная дочка султана Сулеймана щегольнула в белой футболке, жакетике, остроносых лодочках и капроновых колготках. Прическу со струящимися волосами на прямой пробор актриса дополнила ободком.

Пелин Карахан покрасовалась в мини-юбке. Фото: личный архив

Пелин Карахан похвасталась подтянутой фигурой, покрасовавшись в мини-юбке из латекса. Актриса умело утянула стройные бедра, добавив «скромности» черными капроновыми колготками.

«Хюррем бы взвизгнула!», «Михримах в таком виде по гарему не ходила», «У султана Сулеймана бы припадок случился», «Зато Малкочоглу Бали-бей кинулся бы к султану, чтобы посвататься», «Михримах? Вот так наряд», «Стильная султанша», — пишут фолловеры.

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