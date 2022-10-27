Солнцев о Брежневой: «Украинская публика не простит Вере работу в России»

Украинская певица Вера Брежнева в начале этого года сбежала из России в Европу. Звезда заявила, что взяла себе теперь новое имя Vera и намерена петь исключительно на украинском языке.

Однако блогер Рустам Солнцев считает, что это не спасет артистку. Публика знает, что много лет она работала в России и вряд ли ей это простят.

«Я могу догадываться, что публика будет очень критична. Публика не простит ей того, что она долгие годы пела для аудитории Российской Федерации. Украинская публика может это помнить», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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Многие украинские артисты, построившие карьеру в нашей стране, сейчас пытаются откреститься в России. Однако на Западе у них не получается снискать такую же популярность, которая у них была здесь.