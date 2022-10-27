«И он меня не ударил»: Хью Джекман рассказал, какому известному актеру однажды устроил танец на коленях

В новом интервью 54-летний актер Хью Джекман вспомнил свою первую театральную роль на Бродвее. В 2003 году он начал играть Питера Аллена в постановке «Мальчик из страны Оз», и это, по словам звезды, было очень веселое время.
Дело в том, что во втором акте спектакля у Джекмана имелся эпизод импровизации, где он мог делать с публикой все, что захочет.
«Было, я не знаю, примерно 10-12 минут в каждом шоу, в которые все было импровизировано. Когда у меня было пятьдесят или шестьдесят выступлений, я чувствовал себя совершенно свободным делать все, что, черт возьми, хотел. И временами я был проказником», — вспоминает Хью в беседе с Variety.
Однажды посмотреть постановку с Джекманом пришли телеведущая Барбара Уолтерс и актер Мэтт Деймон. Они не знали, что их ждет.
«Я окликнул Барбару Уолтерс и Мэтта Деймона и заставил Деймона устроить приватный танец для Уолтерс, который в итоге превратился в то, что я устроил приватный танец Мэтту. И он меня не ударил», — признался исполнитель роли Росомахи.
Мэтт Деймон был тем, кому Хью Джекман устроил приватный танец. Фото: Global Look Press
Ох и шалунишка этот ваш Хью Джекман!
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