Мария Голубкина призналась, с кем посещает баню

Актриса Мария Голубкина в последнее время увлеклась методами ЗОЖ, чтобы сохранять здоровье и подтянутую фигуру.

«Я хожу в спортзал, пытаюсь поддерживать форму. Но хожу не для того, чтобы стать красавицей накачанной, а потому что чем ты старше становишься — тем больше тебе нужно двигаться.

Как только есть свободное время, отправляюсь в зал по возможности каждый день, кроме субботы и воскресенья. Там, кстати, все, кто туда приходят, красивые. Я удивилась, что в баню ходят бабки, а в спортзал — красавцы с красавицами», — рассказала Голубкина.