Мария Голубкина призналась, с кем посещает баню

Актриса Мария Голубкина в последнее время увлеклась методами ЗОЖ, чтобы сохранять здоровье и подтянутую фигуру.
«Я хожу в спортзал, пытаюсь поддерживать форму. Но хожу не для того, чтобы стать красавицей накачанной, а потому что чем ты старше становишься — тем больше тебе нужно двигаться.
Как только есть свободное время, отправляюсь в зал по возможности каждый день, кроме субботы и воскресенья. Там, кстати, все, кто туда приходят, красивые. Я удивилась, что в баню ходят бабки, а в спортзал — красавцы с красавицами», — рассказала Голубкина.
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На вопрос корреспондента — часто ли она ходит в баню? — Мария ответила утвердительно.
«Как только появляется желание — сразу иду. Я баню люблю и считаю, что в нее можно ходить почти каждый день. У нас все с детства приучены к бане. И отец моих детей, и мои дети, и бабушки и дедушки.
Это наша семейная история. Как сказали за Уралом: в нашем климате без бани не выживешь», — приводит слова актрисы издание МК.